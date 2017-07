Onaangekondigd GTA 6 verschijnt op CV van acteur

Dat blijkt uit Neff zijn online CV. Hij zou motioncapturewerk voor de game afleveren. Hij zegt ook te werken aan het eerder aangekondigde Red Dead Redemption 2 van ontwikkelaar Rockstar.

Bij motioncapturewerk dragen acteurs pakken vol sensoren. Hierdoor worden al hun bewegingen vastgelegd en overgezet naar een gamepersonage. Hierdoor kunnen geacteerde scènes in een spel worden gebruikt.

Tot op heden is er nog niks bekendgemaakt over Grand Theft Auto 6. Daardoor is ook onduidelijk in welke fase de ontwikkeling van de vermeende game zich bevindt.

Grand Theft Auto 5

Het meest recente deel in de gamereeks werd in 2013 uitgebracht, waarna later een verbeterde versie voor recente spelcomputers en PC op de markt kwam. Sindsdien zijn er meerdere updates voor de online spelmodus uitgebracht.

Neff heeft tot kleine rollen in films vertolkt. Zo speelt hij in Suburbicon een willekeurige demonstrant. Ook had hij een rol in de kinderserie The Thundermans.