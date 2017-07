Nintendo verkoopt 4,7 miljoen Switch-spelcomputers

Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt in zijn meest recente kwartaalcijfers (pdf).

Zo’n 1,12 miljoen van de spelcomputers werden in Japan verkocht. Dat waren er in de Verenigde Staten 1,95 miljoen. De overige 1,63 miljoen Switch-consoles werd in andere regio’s verkocht, waaronder Europa.

Eind maart zei het bedrijf dat er 2,74 miljoen Switch-consoles over de toonbank waren gegaan. Dat betekent dat er in de afgelopen drie maanden 2 miljoen exemplaren zijn verkocht.

De Switch is sinds zijn introductie beperkt beschikbaar. Analisten denken daarom dat er ook minder exemplaren zijn verkocht dan dat er mogelijk was.

Mario Kart

Volgens Nintendo is The Legend of Zelda: Breath of the Wild nog steeds de bestverkochte Switch-game, met 3,92 miljoen verkochte exemplaren.

Het recentere Mario Kart 8 Deluxe is inmiddels 3,54 miljoen keer verkocht. De games 1-2-Switch en ARMS gingen respectievelijk 1,22 miljoen en 1,18 miljoen keer over de toonbank.

Nettowinst

Nintendo heeft in het afgelopen kwartaal een nettowinst van 21,8 miljard yen gemaakt, omgerekend 168 miljoen euro. Een groot verschil met een jaar eerder, toen er een verlies van 24,53 miljoen yen werd geboekt.

Nintendo verkeerde vorig jaar in zwaar weer, omdat de Wii U-spelcomputer slecht verkocht.