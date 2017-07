Eerste Pokémon Go festival geplaagd door serverproblemen

Het Pokémon Go festival vond zaterdag plaats in Grant Park, Chicago, om de komst van de eerste legendarische Pokémon in het mobiele spel te vieren. Al snel na aanvang bleek echter dat de game kampte met serverproblemen en dat de verbinding in het park te wensen over liet.

Dat zorgde voor commotie onder bezoekers. Zij hadden betaald voor kaartjes, maar konden het spel niet spelen. Toen CEO John Hanke van Niantic, de ontwikkelaar van Pokémon Go, het podium betrad, werd hij met boegeroep onthaald. Ook riepen veel mensen: "We kunnen niet spelen!"

Niantic beloofde de problemen op te lossen en kosten van de kaartjes terug te storten. Ook krijgen bezoekers voor honderd dollar aan Pokécoins, het virtuele geld waarmee spullen in het spel worden verkocht. Daarnaast breidt de ontwikkelaar tijdelijk het gebied in het park uit waar zeldzame Pokémon verschijnen.

Legendarische Pokémon

De bedoeling van het festival was dat spelers in Chicago opdracht kregen om zoveel mogelijk Pokémon te vangen. Daarna konden spelers wereldwijd met een soortgelijke opdracht aan te slag. Als daaraan werd voldaan, zou de eerste legendarische Pokémon ooit in Pokémon Go verschijnen, die in een raid door spelers in Chicago verslagen moest worden.

De eerste legendarische Pokémon zijn inmiddels verschenen. Het gaat om Lugia en Articuno.

Ook in Nederland vindt binnenkort een Pokémon Go festival plaats. Die is op 12 augustus in Amstelveen. Mensen kunnen dan Pokémon vangen die hier normaal niet voorkomen.