Zeldzame NES-game verkocht voor ruim 36.000 euro

Het gaat om de game Stadium Events, meldt Kotaku donderdag. De eigenaar van het spel wilde eigenlijk een veiling starten op eBay, maar vond uiteindelijk al een koper voordat hij dat deed.

Stadium Events is slechts korte tijd in de verkoop geweest, voordat het spel werd vervangen door World Class Track Meet. Voor verzamelaars van oude games is Stadium Events daarom zeer moeilijk verkrijgbaar.

In de game kunnen verschillende Olympische sporten worden beoefend. Volgens gamers is het spel zelf tamelijk saai, schreef ESPN vorig jaar in een artikel over "de meest felbegeerde cartridge ooit".

Toch kan een losse cartridge van Stadium Events al 10.000 dollar opbrengen. Het nu verkochte exemplaar is nog nooit geopend. De game zit nog in de originele verpakking met krimpfolie.