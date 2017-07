Nieuwe Atari-console gaat klassieke games afspelen

In een verklaring aan Amerikaanse media zegt Atari dat de Ataribox ook "hedendaagse content" zal krijgen, maar daar geeft het bedrijf geen verdere details over. Het is niet duidelijk of er volledig nieuwe games voor het apparaat beschikbaar zullen komen, of dat het bijvoorbeeld gaat om herziene versies van oude games.

Het ontwerp van de Ataribox lijkt te zijn geïnspireerd door de Atari 2600, met zijn voorkant van hout. De Ataribox verschijnt in een editie met hout en een versie met roodkleurig glas.

Gamers kunnen een sd-kaart in de nieuwe console stoppen. Verder zijn er vier USB-poorten en één HDMI-poort aanwezig.

Nintendo

Met de Ataribox volgt Atari het voorbeeld van Nintendo, dat onlangs de NES Classic Mini uitbracht. Binnenkort verschijnt ook de SNES Classic Mini, een apparaat waarop 21 klassieke SNES-games worden meegeleverd.

Het is nog niet bekend wanneer de Ataribox zal verschijnen.