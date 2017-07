'Populair mobiel spel Honor of Kings komt in september naar Europa'

In september zou het spel onder meer moeten verschijnen in de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, Spanje en Duitsland, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het is niet duidelijk of Honor of Kings ook in Nederland te downloaden is.

In het spel moeten gebruikers zich door wedstrijdarena's heen vechten. Daarbij spelen ze tegen andere gebruikers. Voor de Westerse markt worden er volgens de bronnen een paar kleine wijzigingen in het spel doorgevoerd. Zo zou het mogelijk worden om als Van Helsing of Batman te spelen.

Waarschijnlijk wordt de naam van het spel ook aangepast. In landen buiten China waar het spel beschikbaar is, zoals Turkije en Thailand, heet het spel namelijk Strike of Kings in plaats van Honor of Kings.

Honor of Kings is met 80 miljoen dagelijkse actieve spelers erg populair. Het overgrote deel van de gebruikers bevindt zich in China, de thuisbasis van Tencent.