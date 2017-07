Open bèta Destiny 2 voor PlayStation en Xbox begint op 21 juli

Dat maakte speluitgever Bungie donderdag bekend.

Destiny 2 is het vervolg op Destiny, een first-person shooter waarin spelers de mensheid moeten redden van de ondergang. In het tweede spel in de reeks is de laatste veilige stad op aarde in puin gelegd en bezet door een nieuwe machtige vijand en zijn leger, de Red Legion. In bèta van het spel is onder meer de eerste missie genaamd Homecoming te spelen.

Eigenaren van een PlayStation 4 die het spel eerder al reserveerden kunnen op 18 juli al beginnen met spelen. Eigenaren van de Xbox One die het spel al gekocht hebben, krijgen de bèta-versie een dag later. Spelers op een pc moeten wachten tot augustus tot er een bètaversie verschijnt.

Destiny 2 ligt vanaf september in de winkel voor de PlayStation 4, de Xbox One en pc vanaf 69,99 euro.