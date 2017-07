Nintendo brengt op 21 juli Switch-app voor smartphones uit

Dat meldt IGN. Het gaat om een beperkte variant van de eerder aangekondigde online dienst voor de Switch. Die dienst verschijnt in 2018 en kost twintig dollar (ongeveer 17,50 euro) per jaar. De beperkte versie is gratis tot de volledige versie beschikbaar wordt.

Met de app kunnen spelers op afstand diverse statistieken uit Splatoon bekijken. Ze kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel oppervlakte al ondergespoten is met verf en welke wapens ze het meeste gebruiken. Ook is het mogelijk om met andere spelers te praten tijdens een wedstrijd.

Daarnaast kunnen spelers zien welke kaarten in de wachtrij staan voor de online modus van het spel. Via het zogenaamde SplatNet is het verder mogelijk om onder meer nieuwe wapens te kopen. Die zijn vervolgens op te pakken als het spel weer gespeeld wordt.

Zowel Splatoon 2 als de Nintendo Switch Online-app verschijnen op 21 juli.