Eerste PS4-games toegevoegd aan streamingdienst PlayStation Now

Onder meer Killzone Shadow Fall, Saint’s Row IV Re-Elected en Evolve zijn aan de dienst toegevoegd, meldt Sony donderdag. Daarnaast zijn er enkele remastered games toegevoegd. Daaronder vallen bijvoorbeeld Grim Fandango, God of War III en Day of the Tentacles.

PlayStation Now kost 16,99 euro per maand. De dienst werkt in combinatie met de PlayStation 4 en Windows-pc’s. Momenteel is PlayStation Now ook nog beschikbaar op diverse andere apparaten, waaronder de PlayStation Vita en een aantal Samsung- en Sony-televisies. Op 15 augustus stopt Sony echter met de ondersteuning van deze platformen.