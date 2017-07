Populaire Chinese game beperkt speeltijd van jonge gebruikers

Uitgever Tencent nam deze maatregel nadat ouders en leraren klaagden over de populaire smartphonegame, aldus Reuters. Honor of Kings heeft inmiddels 80 miljoen dagelijks actieve spelers, die zich vooral in China bevinden.

Spelers jonger dan twaalf jaar mogen iedere dag maximaal één uur spelen. Jongeren tussen de twaalf en achttien jaar oud worden beperkt tot twee uur speeltijd per dag.

Gamers van twaalf jaar of jonger mogen voortaan ook niet meer inloggen na negen uur ’s avonds lokale tijd. Daarnaast wordt beperkt hoeveel geld deze groep in de game mag investeren.

'Vergif'

Het aandeel van uitgever Tencent kelderde met 3,6 procent, nadat de staatskrant People’s Daily het spel 'vergif' noemde.

Honor of Kings wordt in het westen getest onder de naam Strike of Kings. Op het moment is deze westerse versie alleen op Android te downloaden.