Miniversie Super Nintendo verschijnt 29 september

Dat maakte het bedrijf maandagavond bekend.

Het gaat om een vergelijkbaar apparaat als de inmiddels uit productie genomen NES Classic Mini. Beide spelcomputers kunnen op moderne televisies worden aangesloten via een hdmi-aansluiting.

De Super NES Classic wordt standaard geleverd met twee controllers en bevat 21 games, waaronder Super Mario World, Super Mario Kart, Super Metroid en Street Fighter 2. Ook het nooit eerder uitgebrachte Star Fox 2 is bij de miniversie inbegrepen.

Het uiterlijk van de SNES Classic verschilt per regio, net als bij de originele Super NES. In de Verenigde Staten werd het apparaat destijds enkel in een grijs-paarse uitvoering verkocht. Europese bundels werden geleverd met een geheel grijze spelcomputer en controllers met knoppen in verschillende kleuren.

Het is nog niet bekend hoeveel de SNES Classic gaat kosten. Voor Europese landen geeft Nintendo geen adviesprijs, die prijs wordt bepaald door retailers. In de Verenigde Staten kost het apparaat tachtig dollar. 

Ook is nog onduidelijk hoeveel exemplaren Nintendo van plan is te maken. De NES Classic Mini werd slechts in een beperkte oplage geproduceerd en was daardoor slecht verkrijgbaar. Enkele maanden later werd de productie alweer stilgezet.