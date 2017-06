'Chinese techgigant Tencent wil Angry Birds-maker overnemen'

Dat meldt The Information op basis van ingewijden.

De overnamesom zou volgens een van de bronnen rond de drie miljard dollar liggen, maar er zou nog geen overeenkomst zijn gesloten. Naar verluidt overweegt Rovio om alsnog onafhankelijk te blijven en later dit jaar naar de beurs te gaan.

Rovio is met name bekend van de Angry Birds-serie, waarvan het niet alleen games maar ook animatiefilms en -series uitbrengt. De ontwikkelaar treedt ook op als uitgever van andere games.

Tencent groeide in 2016 uit tot de grootste game-uitgever ter wereld qua omzet, met name dankzij de overname van Clash of Clans- en Clash Royale-ontwikkelaar Supercell. Het Chinese bedrijf is ook eigenaar van Riot Games, dat verantwoordelijk is voor de populaire game League of Legends.