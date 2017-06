Super Mario Odyssey heeft coöperatieve spelmodus

Dat onthulde uitgever Nintendo tijdens de laatste beursdag van gameconventie E3, nadat het bedrijf eerder al had gehint naar een mogelijke multiplayer.

In de coöperatieve spelmodus bestuurt de eerste speler Mario, maar wordt zijn magische pet Cappy bestuurd door de andere speler. De twee spelers gebruiken daarbij ieder één zogeheten Joy-Con, de controllers van de Nintendo Switch die van het apparaat af zijn te schuiven om los te gebruiken.

De pet van Mario kan muntjes en voorwerpen of vijanden in de spelwereld overnemen en zo besturen. In de solomodus hangt de pet op het hoofd van Mario en kan een speler deze ergens heengooien. In de coöperatieve vliegt de pet in de buurt van Mario. De speler die de pet bestuurt, is onkwetsbaar.

Super Mario Odyssey verschijnt 27 oktober.