Super Mario Odyssey komt op 27 oktober uit

Dat meldt Nintendo tijdens zijn presentatie op gamebeurs E3. In een nieuwe video is te zien dat Mario in Super Mario Odyssey met zijn nieuwe pet alle vijanden in het spel kan overnemen.

Door zijn bekende rode pet naar vijanden te gooien verandert Mario in goombas en koopas, maar ook in de t-rex die in de game zit, en zelfs in een taxi. De pet heeft dit keer ogen en draagt volgens Nintendo de naam 'Cappy'.

Super Mario Odyssey is weer een 3D-game in de stijl van Super Mario 64, Super Mario Sunshine en de Galaxy-games voor Wii. De laatste jaren verschenen vooral 2,5D-games met Mario, die meer leken op de klassieke 2D-titels voor de NES en SNES.

Pokémon voor Switch

The Pokémon Company kondigde aan dat het werkt aan een Pokémon-RPG voor de Nintendo Switch. Onlangs werd vechtgame Pokkén Tournament DX voor de Nintendo Switch aangekondigd, maar een klassieke Pokémon-RPG waarbij je Pokémon vangt is er nog niet voor de Switch.

Volgens The Pokémon Company duurt het nog wel zeker meer dan een jaar voordat de game uitkomt.

The Legend of Zelda

Ook kondigde Nintendo de tweede uitbreiding voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild aan. Die draagt de titel Champion's Ballad en draait om de vier kampioenen die al in de game voorkomen. Het lijkt te gaan om een prequel die zich voor Breath of the Wild afspeelt.

De uitbreiding verschijnt eind dit jaar. Het eerste dlc-pakket voor Breath of the Wild komt in de zomer uit, en bevat onder andere een challenge-modus waarbij Link honderden vijanden te lijf moet gaan.

Metroid Prime 4 en Rocket League

Nintendo kondigde ook aan dat er een nieuw deel komt in de Metroid Prime-serie. Het derde deel verscheen in 2007. In de science fiction-shooter neemt hoofdpersoon Samus Aran het gewoonlijk op tegen allerlei ruimtemonsters. Meer dan een logo heeft Nintendo nu echter nog niet getoond.

Ook werd bekend dat de populaire game Rocket League naar de Nintendo Switch komt. De game houdt het midden tussen voetbal en racen, en spelers moeten een gigantische voetbal met wendbare auto's in het doel van de tegenstander krijgen.

De game krijgt ondersteuning voor lokale multiplayer waarbij meerdere Switches aan elkaar worden gekoppeld. Rocket League verschijnt eind 2017 voor de Nintendo Switch.

Kirby en Yoshi

Nintendo toonde ook nog een nieuwe Kirby-game, waarbij spelers samen met tot vier spelers hetzelfde level kunnen spelen. De nieuwe Kirby-game verschijnt in 2018.

Een nieuw spel met Yoshi laat ook meerdere spelers samenwerken in hetzelfde level. De omgevingen zien eruit alsof ze van karton zijn gemaakt, een vormgeving die door Nintendo eerder werd gebruikt in onder meer de Paper Mario-games. Ook de Yoshi-game verschijnt in 2018.