PlayStation 4 ruim 60 miljoen keer verkocht

Dat meldde Sony vannacht tijdens zijn presentatie op gamebeurs E3. Het gaat daarbij om alle beschikbare modellen: het eerste model en de later uitgebrachte PS4 Slim en PS4 Pro.

Daarnaast maakte Sony bekend dat er digitaal en fysiek bij elkaar opgeteld meer dan 487,8 miljoen games verkocht zijn voor de PlayStation 4. Bovendien is het aantal maandelijkse actieve gebruikers op verschillende PlayStation-systemen toegenomen.

600 miljoen uur per week

Maandelijks loggen zeventig miljoen PlayStation-gebruikers in op hun PlayStation-apparaten. Deze toename hangt hoogstwaarschijnlijk samen met het groeiende aantal PlayStation 4-bezitters. Volgens Sony steken actieve spelers bij elkaar opgeteld zeshonderd miljoen uur per week in hun PlayStation.

Microsoft maakt niet bekend hoeveel exemplaren van zijn Xbox One het verkoopt. Marktanalist SuperData zei begin dit jaar dat Microsoft toen 26 miljoen stuks van de Xbox One had verkocht. In april stelde de analist dat aantal bij naar 33 miljoen verkochte exemplaren van de Xbox One. Zondag kondigde Microsoft de krachtigere Xbox One X aan.