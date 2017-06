Sony toont nieuwe versies God of War en Shadow of the Colossus

Het bedrijf maakte onder meer bekend dat God of War, een geheel nieuwe deel in de gelijknamige gamereeks die eerder voor de PlayStation 2 verscheen, begin 2018 zal uitkomen.

In nieuwe beelden is te zien hoe de hoofdpersoon Kratos met zijn zoon verschillende vijanden moet bestrijden. Hij lijkt daarbij geholpen te worden door een grote slang.

Shadow of the Colossus

De in 2005 uitgebrachte game Shadow of the Colossus zal een remaster krijgen voor de PlayStation 4. De nieuwe editie wordt gemaakt door dezelfde ontwikkelaar die het spel eerder al eens naar de PlayStation 3 bracht. Ook Shadow of the Colossus verschijnt pas volgend jaar op de PS4.

Dan verschijnt ook een nieuwe Spider-Man-game voor de console. Net als in eerdere games uit de serie kan de superheld rondslingeren door New York.

Monster Hunter

Verder maakte Sony bekend dat de Japanse reeks Monster Hunter een nieuw deel krijgt, Monster Hunter: World. De game zal op een nog onbekend moment verschijnen voor PlayStation 4, Xbox One en pc. In de afgelopen jaren verschenen Monster Hunter-delen vaak juist exclusief op Nintendo-apparaten.

In het nieuwe deel moeten maximaal vier spelers tegelijk op monsters jagen. Uniek voor de serie is dat spelers uit Japan en uit het westen kunnen samenwerken. De volledige spelwereld moet zonder tussentijdse laadtijden bereikbaar zijn.

In de herfst verschijnt de racegame Gran Turismo Sport op de PlayStation 4. Sony heeft enkele beelden vrijgegeven, maar gaf verder nog geen details over de game.