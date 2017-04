Schietspel Star Wars Battlefront 2 heeft singleplayercampagne

Het vervolg op Star Wars Battlefront uit 2015 werd onthuld tijdens het Star Wars Celebration 2017-evenement dat dit weekend plaatsvindt in Orlando.

Die game bestond nog enkel uit multiplayermodi, gemaakt door Battlefield-ontwikkelaar Dice. Voor het nieuwe deel wordt ook een speelbaar verhaal ontwikkeld dat spelers alleen kunnen doorlopen. De ontwikkeling daarvan is in handen van de Motive-studio van uitgever Electronic Arts. Die studio werkt aan verschillende spellen binnen het Star Wars-universum.

In de singleplayer krijgen spelers verschillende perspectieven van de bekende oorlog tussen de Empire en de Rebellion voorgeschoteld. Een daarvan is dat van Iden Versio, een stormtrooper die wraak wil nemen op de Rebellion voor het doden van Emperor Palpatine. Ook zijn er missies waarbij spelers in de huid kruipen van bekende personages uit de films, zoals Luke Skywalker en Kylo Ren.

Ook in de multiplayer zijn verschillende karakteristieke personages te spelen. Daarnaast werd bekendgemaakt dat de multiplayer content uit alle films zal bevatten, het gebruikte bronmateriaal is niet beperkt tot bijvoorbeeld één trilogie. In de multiplayer komen zowel grond- als ruimtegevechten voor en spelers vechten afwisselend te voet, in een voertuig of in een ruimteschip.

Star Wars Battlefront 2 verschijnt 17 november voor PlayStation 4, Xbox One en pc.