Switch in eerste maand best verkochte Nintendo-spelcomputer VS

Dat meldt Nintendo vrijdag op basis van marktonderzoek van de NPD Group. De spelcomputer verscheen op 3 maart in de winkels.

Met de eerste maand heeft de Switch een intern record van Nintendo verbroken. Eerder had de GameCube van Nintendo het verkooprecord op zijn naam, met 660.000 verkochte exemplaren in de eerste maand binnen de VS. De Nintendo Wii, Nintendo's best verkochte spelcomputer aller tijden, ging in zijn eerste maand 470.00 keer over de toonbank.

Vlak na de verkoopstart vestigde de Switch ook al een eigen verkooprecord. Na twee dagen was het de best verkochte Nintendo-spelcomputer in Amerika.

Het is onduidelijk hoeveel Switch-spelcomputers Nintendo in dezelfde periode binnen Europa heeft verkocht. In thuisland Japan stelt marktonderzoeker Media Create dat er in de eerste maand 500.000 modellen over de toonbank gingen.

De nieuwe game The Legend of Zelda: Breath of the Wild ging in de Verenigde Staten 925.000 keer over de toonbank. Het spel verscheen voor de Switch en de Wii U.

PlayStation 4

Nintendo heeft zijn eigen interne record in de VS verbroken, maar daarmee is de Switch nog niet de meest succesvolle spelcomputer in het land. In 2013 ging de PlayStation 4 meer dan 1 miljoen keer over de toonbank binnen 24 uur.

De Switch is binnen Japan wel succesvoller dan de PlayStation 4. Daar was de Sony-spelcomputer pas na zeven weken meer dan 500.000 keer verkocht.