Minecraft komt op 11 mei naar Nintendo Switch

In de Switch-versie van het spel kunnen maximaal acht gebruikers online met elkaar spelen, en is het mogelijk om in split-screen met zijn vieren de blokkenwereld te delen.

Mensen die het spel voor de Switch kopen, krijgen een pakket dat het mogelijk maakt om klassieke Super Mario-personages in de Minecraft-wereld te plaatsen.

Tijdens een livestream over toekomstige games voor de Switch maakte Nintendo woensdagnacht ook bekend dat de boksgame ARMS in juni verschijnt. De verfshooter Splatoon 2 verschijnt op 21 juli. In de game zal een nieuwe co-op-modus worden toegevoegd, waarin maximaal vier spelers het kunnen opnemen tegen computergestuurde vijanden.

Sonic

Dit jaar verschijnen ook nog twee nieuwe Sonic-games voor de Switch: de 2D-platformer Sonic Mania en de nieuwe 3D-variant Sonic Forces. Exacte lanceringsdata zijn nog niet bekend.

Nintendo kondigde tijdens de livestream verder een batterypack voor de Joy-Con-controllers van de Switch aan. Het accessoire kan aan de achterkant van de Joy-Cons worden bevestigd en gebruikt AA-batterijen. Ook moet de toevoeging, die op 16 juni verschijnt, zorgen voor extra grip op de kleine controllers.