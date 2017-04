Nieuwe Uncharted-game in augustus te koop

In Uncharted: The Lost Legacy staan spelers in de schoenen van Chloe Frazer and Nadine Ross, ook beiden schatzoekers. Die personages kwamen voor in respectievelijk Uncharted 2 en 4.

In de gameplay-trailer is te zien hoe spelers meer dan in de vorige delen ongezien langs vijanden moeten komen, terwijl de sluipen door een oosterse stad. De Uncharted-serie staat bekend om zijn filmische gameplay met veel spectaculaire momenten.

De game komt op 22 augustus uit en zal 39 dollar kosten. Een Nederlandse prijs is nog niet bekend, maar doorgaans zijn die gelijk aan de dollarprijs.