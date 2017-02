Grand Theft Auto 5 verscheept 75 miljoen exemplaren

Dat blijkt uit een gesprek tussen Take-Two en investeerders na bekendmaking van de afgelopen kwartaalcijfers van het bedrijf.

Grand Theft Auto 5 verscheen in september 2013 voor de Playstation 3 en Xbox 360, maar werd in de jaren erna ook nog uitgebracht voor de pc, Playstation 4 en Xbox One. Die versies zorgden voor een verkoopimpuls.

Van het spel werden afgelopen jaar zelfs meer exemplaren verscheept dan in 2015, meldt game-analist Daniel Ahmad op Twitter. Bovendien telde het online gedeelte van de game, Grand Theft Auto Online, in december een recordaantal spelers.

Red Dead Redemption

Met 75 miljoen verscheepte exemplaren is GTA 5 een van de bestverkopende fysieke games ooit. Het volgende project dat de ontwikkelstudio van GTA maakt, is Red Dead Redemption 2. Die game is een vervolg op het westernspel Red Dead Redemption uit 2010.

Daarvan zijn inmiddels 15 miljoen exemplaren verscheept. Het volgende deel verschijnt in de herfst van dit jaar voor Playstation 4 en Xbox One.