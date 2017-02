Nintendo Switch heeft geen internetbrowser bij introductie

Dat blijkt uit een interview met Nintendo-president Tatsumi Kimishima door Time.

Kimishima laat weten dat "alle moeite gestopt is in het maken van een toegewijd gameplatform" en dat de Switch daarom geen internetbrowser heeft. Nintendo sluit echter niet uit dat de browser in een later stadium alsnog wordt toegevoegd.

Eerder liet het Japanse bedrijf al eenzelfde geluid horen met betrekking tot streamingdiensten zoals Netflix. Ook daarvoor ontbreekt ondersteuning op lancering. De Nintendo Switch ligt vanaf 3 maart wereldwijd in de winkels, in Nederland vanaf zo'n 309 euro. De spelcomputer is zowel als handheld en als console voor op de tv te gebruiken.

3DS

In het interview praat Kimishima ook over de toekomst van toegewijde handhelds zoals de 3DS. Nintendo werkt momenteel niet aan een directe opvolger van die spelcomputer, maar zegt wel na te denken over manieren om de handheldactiviteiten van het bedrijf voort te zetten.

Nintendo bracht de afgelopen decennia steeds afwisselend spelcomputers uit voor in de huiskamer en voor onderweg. Met de Switch kan het bedrijf beide markten bedienen.