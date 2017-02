Meer dan 100.000 gamers spelen Resident Evil 7 in VR

Het spelersaantal is te vinden op de Global Stats-pagina van de Resident Evil-website. Op het moment van schrijven staat de teller voor PlayStation VR-gebruikers op 100.977. Het is onduidelijk of andere PlayStation VR-games deze mijlpaal al eens hebben gehaald.

Bijna tien procent van alle geregistreerde gebruikers heeft de game in virtual reality gespeeld. Het volledige aantal spelers is hoogstwaarschijnlijk hoger, omdat de game ook kan worden gestart zonder aanmelding. Dan worden spelers niet meegeteld in de statistieken.

Uit de kwartaalcijfers van Capcom bleek eerder deze week dat de inkomsten terug zijn gelopen ten opzichte van het vorige jaar. Het bedrijf heeft zichzelf gereorganiseerd om meer in te spelen op de virtualrealitymarkt, die momenteel nog in de kinderschoenen staat.

Resident Evil 7 is beschikbaar voor pc, Xbox One en PlayStation 4. Sony heeft tot volgend jaar exclusief de rechten voor de virtual reality-modus. Daarna zal de VR-versie ook beschikbaar zijn voor de Oculus Rift en HTC Vive.