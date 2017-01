Nintendo ziet winst stijgen dankzij succesvolle Pokémon-games

Dat blijkt uit kwartaalcijfers die Nintendo heeft gepresenteerd (pdf). Het bedrijf boekte in het vierde kwartaal van 2016 een operationele winst van 32,3 miljard yen, omgerekend 266 miljoen euro. In hetzelfde kwartaal van 2015 maakte het bedrijf 29,1 miljard yen winst.

De hogere winst komt na twee kwartalen waarin Nintendo verlies draaide. De stijging in winst komt vermoedelijk door de games Pokémon Sun en Moon, die 14,69 miljoen keer zijn verkocht.

De omzet van Nintendo daalde naar 174,3 miljard yen, omgerekend 1,43 miljard euro. In dezelfde periode in 2015 boekte Nintendo een kwartaalomzet van 221,5 miljard yen.

Nintendo 3DS

De verkoop van de Nintendo 3DS-spelcomputer steeg. In het afgelopen kwartaal zijn er 3,73 miljoen exemplaren van de 3DS verkocht. In 2015 waren dat er 3,6 miljoen.

Games op de Nintendo 3DS werden over het algemeen meer verkocht. In het vierde kwartaal gingen er 27,55 miljoen spellen voor het apparaat over de toonbank. Daarmee zouden de nieuwe Pokémon-spellen garant staan voor meer dan de helft van alle softwareverkopen in het kwartaal.

De Wii U werd aanzienlijk minder verkocht: de spelcomputer ging 200.000 keer over de toonbank. Nintendo kondigde eerder aan nog maar 800.000 Wii U's te fabriceren, omdat de Switch in maart 2017 op de markt verschijnt.

Mario Run

Nintendo bracht in het afgelopen kwartaal de smartphonegame Super Mario Run uit. Volgens Nintendo-president Tatsumi Kimishima is de game inmiddels 78 miljoen keer gedownload. Meer

Super Mario Run is gratis te downloaden, waarna spelers na een aantal levels eenmalig 10 euro moeten betalen om door te spelen. Volgens Nintendo heeft meer dan 5 procent van de downloaders dit gedaan. Dat zijn ongeveer 4 miljoen mensen.

De smartphone-afdeling van Nintendo zag zijn omzet in het afgelopen kwartaal meer dan verdriedubbelen, naar 7,28 miljard yen (60 miljoen euro).

Investeerders waren kritisch over het verdienmodel van de smartphonegame, omdat spelers slechts één keer geld konden uitgeven. Daarnaast kreeg het spel negatieve recensies in de App Store, omdat spelers dachten dat het spel zonder betaling gespeeld kon worden.