Ontwikkelaars willen Apocalypse Now-game maken

Er zijn nog geen beelden van de game getoond. Het spel wordt afgemaakt als er minstes 900.000 dollar wordt opgehaald via Kickstarter. Na één dag is er bijna 50.000 dollar opgehaald.

De psychedelische horror-rpg volgt het verhaal van de film, waarin de Amerikaanse kapitein Benjamin Willard achter de losgeslagen kolonel Walter E. Kurtz aangaat in een door oorlog getekend Vietnam.

Apocalypse Now wordt geproduceerd door Coppola’s bedrijf American Zoetrope, maar diverse ontwikkelaars werken aan de game. Zo staat Montgomery Markland, die eerder aan Torment: Tides of Numenera en Wasteland 2 heeft gewerkt, aan het roer. Lawrence Liberty, bekend van Fallout: New Vegas en The Witcher, produceert. Rob Auten, die onder andere aan Gears of War: Judgment en Battlefield: Hardline heeft gewerkt, schrijft het script.

In 2010 gingen er al geruchten over een game gebaseerd op de klassieke film. Het is niet bekend waarom het zeven jaar heeft geduurd voordat de game op Kickstarter verscheen. Het spel komt niet voor 2020 uit.