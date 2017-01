Overwatch viert Chinees nieuwjaar met nieuwe spelmodus

Net zoals eerder tijdens de Olympische Spelen, Halloween en Kerst worden levels in Overwatch ook nu weer aan het tijdelijke thema aangepast. Ook kunnen spelers drie weken lang speciale gethematiseerde voorwerpen verdienen, zoals speciale skins voor 10 van de 23 speelbare personages.

Nieuw is spelmodus capture the flag, beschikbaar in het level Lijang Tower. Net zoals in andere multiplayer-shooters moeten spelers hierbij de vlag van het rivaliserende team stelen en die sneller bij hun thuisbasis brengen dan de tegenstander.

Nog niet permanent

Vooralsnog is de capture the flag-modus enkel in één level en tijdens het drieweekse event beschikbaar. Het is nog niet bekend of ontwikkelaar Blizzard de modus later ook aan de standaardmodi van Overwatch toevoegt.

Normaal draaien levels van Overwatch om het zo snel mogelijk veroveren of verdedigen van een bepaalde plek, het escorteren van een voertuig of een combinatie van die twee.

Overwatch is één van de succesvolste games van 2016, in oktober passeerde het spel de 20 miljoen actieve spelers. Blizzard startte ook een professionele competitie rondom de game. Overwatch wordt voortdurend uitgebreid met nieuwe levels, personages en tijdelijke events.

Het Overwatch Year of the Rooster-event loopt van 24 januari tot 13 februari en is beschikbaar voor Overwatch op pc, PlayStation 4 en Xbox One.