Voormalig GTA-producer start nieuwe studio

Benzies is bekend als hoofdontwikkelaar van onder andere acht games uit de GTA-serie en Red Dead Redemption. In 2016 vertrok hij na een lange sabattical bij Rockstar North, naar eigen zeggen was dat een gedwongen vertrek. De producer van eist daarom een vergoeding van 105 miljoen pond (zo'n 122 miljoen euro) van het bedrijf. Rockstar startte daarop een eigen rechtszaak gestart tegen de voormalige werknemer en noemt de claim 'bizar'.

Nu heeft Benzies namen voor vier bedrijven gerigistreerd. Een hiervan is de gamestudio Royal Circus Games Limited, die zich gaat richten op de ontwikkeling van games voor pc, spelcomputers en mobiele platforms. De term 'Time for a New World' en de hashtag '#TFANW' zijn al vastgelegd, mogelijk is dat de titel van de eerste game van de studio.

Naast Royal Circus Games Limited heeft Benzies VR-Chitect Limited opgezet, gericht op het maken van virtual reality-hardware en software hiervoor. Ook heeft hij bedrijfsnamen Starship Group en Everywhere Game Limited geregistreerd.