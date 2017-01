Nintendo Switch ondersteunt voorlopig geen streamingdiensten

Nintendo overweegt wel om ondersteuning hiervoor in een toekomstige update toe te voegen, stelt het bedrijf na vragen van gamesite Kotaku.

Op veel vragen van de site wil Nintendo geen antwoord geven. Daarom blijft het onder meer onduidelijk of eerder gekochte Virtual Console-games, van een Nintendo 3DS of Wii U, ook zullen werken op de Switch. Het is ook nog onbekend of er een trofeeënsysteem in de Switch wordt verwerkt.

Nintendo verduidelijkt wel dat Wii- en Wii U-controllers in eerste instantie niet zullen werken met de Switch, maar dat ook hiervoor mogelijk later nog ondersteuning komt.

Mii

De virtuele Mii-personages van eerdere Nintendo-consoles verschijnen niet meer in het social netwerk Miiverse, maar worden nog wel gebruikt als avatars van spelers. Op één Switch kunnen maximaal acht gebruikersaccounts worden ingesteld.

De Switch verschijnt op 3 maart en is in Nederland te bestellen voor prijzen vanaf 309 euro. De console kan worden gebruikt als handheld, maar kan ook worden gekoppeld aan een tv via een speciaal dockingstation.