Gamestudio Valve werkt aan nieuwe éénspelergame

Dat vertelt Valve-CEO Gabe Newell op Reddit. Verdere details over de game ontbreken. Hij kan mogelijk ook naar meerdere spellen refereren.



Valve bracht als game-ontwikkelaar meerdere succesvolle titels op de markt, waaronder Half-Life en Half-Life 2. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf zich echter steeds meer gericht op zijn online winkel. Inmiddels heeft Steam gemiddeld 40 miljoen actieve gebruikers.

Fans wachten al tien jaar op Half-Life 3, omdat de laatste downloadbare content voor Half-Life 2 een open einde bevat.

Multiplayer

Het bedrijf bracht sindsdien wel games op de markt, maar dat waren voornamelijk online multiplayertitels zoals Dota 2. Een éénspelertitel heeft het bedrijf sinds Portal 2 in 2011 niet meer gemaakt.

De nieuwe Valve-game speelt zich mogelijk af in het universum van Half-Life en Portal. Newell zei op Reddit dat er nog een kans bestaat dat een game ooit in dat universum zal plaatsvinden. Het is echter onduidelijk of hij daarmee refereert naar één van de bevestigde games, of dat hij de mogelijkheid niet uitsluit.