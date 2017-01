Nintendo wil tekort aan Switch-exemplaren voorkomen

Dat laat de president van Nintendo's Amerikaanse tak, Reggie Fils-Aime, weten tegenover Wired. Nintendo kondigde de Switch afgelopen vrijdag aan. De spelcomputer verschijnt wereldwijd op 3 maart.

"Ik weet, omdat ik alle fora en berichten lees, dat er zorgen zijn over de aanvoer." Fils-Aime vertelt dat deze zorgen zijn ontstaan vanwege het tekort aan exemplaren van de Nintendo Classic Mini. Hij legt uit dat de verwachtingen bij Nintendo veel lager waren voor de Nintendo Classic Mini, maar dat "in ieder geval in de Verenigde Staten" nieuwe exemplaren worden geleverd.

Over de Switch zegt Fils-Aime het volgende: "We hebben publiekelijk verklaard dat we wereldwijd twee miljoen exemplaren gaan verschepen tijdens lancering, wat in essentie de eerste maand is." De focus van Nintendo is volgens Fils-Aime om te zorgen dat "iedereen die een Nintendo Switch wil er een kan kopen".

De Switch is bij meerdere Nederlandse webwinkels, waaronder Bol.com, al niet meer te bestellen. Bij andere winkels is reserveren nog mogelijk, hoewel dan niet zeker is of de bestelling ook op 3 maart kan worden geleverd.