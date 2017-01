Game-event GDQ zamelt meer dan 2,2 miljoen dollar in voor goed doel

Tijdens het jaarlijkse evenement proberen spelers om games zo snel mogelijk uit te spelen, soms in luttele minuten. Beelden worden via streamingsites als Twitch uitgezonden, en kijkers kunnen geld doneren.

​De opbrengsten zijn net als voorgaande jaren voor de Amerikaanse Prevent Cancer Foundation. De Games Done Quick-editie van dit jaar haalde als eerste meer dan 2 miljoen dollar op, en bereikte als snelste het bedrag van 1 miljoen dollar. De opbrengsten liggen op 2.213.397 dollar en lopen nog op, meldt de organisatie van het evenement.

Laatste uren

De editie die begin 2015 werd gehouden was tot nu toe meest succesvolle, toen werd ruim 1,5 miljoen dollar ingezameld. De laatste dag van het evenement was veruit het meest succesvol.

De teller tikte aan het eind van 14 januari pas de 1 miljoen dollar aan. In de uren daarna namen zowel het aantal kijkers als het aantal donaties flink toe. Op het hoogtepunt keken 240.000 mensen via Twitch.

Terwijl games als Dark Souls 3, The Wind Waker en Super Metroid in hoog tempo werden gespeeld, verdubbelde het ingezamelde bedrag binnen 24 uur. Het evenement werd afgesloten met de game Undertale, dat binnen 1 uur en 28 minuten volledig werd uitgespeeld.

In totaal is er met Awesome Games Done Quick en zomerversie Summer Games Done Quick ruim 10 miljoen dollar opgehaald in de afgelopen zes jaar.