Video-overzicht: deze nieuwe games komen naar de Nintendo Switch

3 maart 2017: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Link is terug in de grootste Zelda-wereld ooit. Volgens Nintendo bevat de game honderden tempels met puzzels, evenals veel wapens en uitrustingen. De game verschijnt tegelijk met de Switch.

Maart 2017: Super Bomberman R

De klassieke game Bomberman komt ook naar de Switch. Super Bomberman R is met acht mensen te spelen en krijgt nu 3D-werelden en betere graphics. Er is ook een Story Mode om in je eentje te spelen.

Lente 2017: ARMS

In deze game boks je met uitrekbare armen. Met de bewegingsgevoelige Switch-controllers moeten boksbewegingen worden gemaakt om je tegenstander te verslaan, zowel in single- als multiplayer.

Lente 2017: Sonic Mania

Sonic komt ook terug naar de nieuwste Nintendo-console, in een traditioneel 2D-avontuur. Zoals altijd zal het egeltje weer razendsnel door kleurrijke werelden rollen. Spelers kunnen ook als Tails en Knuckles spelen.

Lente 2017: Puyo Puyo Tetris

Deze game is een mix tussen puzzelgame Puyo Puyo van SEGA en het klassieke Tetris. De game is online en met vrienden op de bank te spelen. Er kunnen maximaal vier mensen tegelijk deelnemen.

28 april 2017: Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 verscheen eerder voor de Wii U, maar op de Nintendo Switch verschijnt een speciale Deluxe-versie. Die bevat alle circuits en personages die op de Wii U los moesten worden gedownload. Ook zijn er een aantal helemaal nieuwe personages en banen aanwezig.

Zomer 2017: Splatoon 2

Ook de verfgame Splatoon keert terug, met lokale of online multiplayer in teams van vier. Verf wordt geworpen met de bewegingsgevoelige Joy-Con-controllers, en een nieuwe Nintendo Switch-app voor smartphones en tablets maakt het mogelijk om gesprekken te voeren met medespelers.

Eind 2017: Super Mario Odyssey

Op een nieuwe Nintendo-console kan uiteraard ook Mario niet ontbreken. Hij maakt zijn opwachting in Super Mario Odyssey, een openwereldgame in de stijl van Super Mario 64. Mario zal onder meer New York verkennen in het spel.