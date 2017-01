Mario eind 2017 naar Switch in openwereldgame Super Mario Odyssey

Nintendo zegt dat Mario het paddenstoelenrijk verlaat en in plaats daarvan "geheimzinnige, nieuwe locaties" zal verkennen.

Mario zal onder meer op een luchtschip terechtkomen en verschijnt ook in een versie van New York City, zo toonde Nintendo vrijdag in een trailer.

Zoals gebruikelijk zal de platformheld rennen, springen en klimmen en neemt hij het op tegen bekende vijanden als Bowser. Verdere details over de game zijn nog niet bekend, behalve dat Mario voor het eerst met zijn pet zal kunnen gooien. Hij kan daar vervolgens ook op springen om grotere gaten te overbruggen.

De bekendste openwereldgame met Mario is Super Mario 64, de klassieker voor de Nintendo 64. Ook in Super Mario Sunshine, op de GameCube, had Mario volledige bewegingsvrijheid.