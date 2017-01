Nintendo Switch verschijnt op 3 maart voor 299 dollar

De console is in tegenstelling tot eerdere Nintendo-consoles regiovrij, dus gamers kunnen titels uit alle landen spelen, zo maakte Nintendo vrijdagochtend bekend in een livestream.

Vorig jaar toonde het bedrijf al een korte video van de Switch, waarin te zien is dat de console als handheld te gebruiken is, maar ook aan een televisie kan worden gekoppeld om thuis te gamen.

Onderweg is de Switch een soort tablet met afneembare Joy-Con-controllers aan weerszijden. Bij multiplayergames is het ook mogelijk dat beide spelers één van de twee controllers gebruiken.

Thuis wordt de tablet in een dock gezet en kunnen de twee controllerhelften worden samengevoegd tot één controller via een speciale houder. Kopers kunnen kiezen voor grijze controllers, of voor felgekleurde varianten. Naast analoge sticks, triggers en verschillende andere knoppen, bevat elke controllerhelft ook een speciale knop om screenshots te maken.

Doos

De rechter-controllerhelft bevat ook een infraroodcamera die volgens Nintendo bepaalde objecten en bewegingen kan herkennen. Het is onduidelijk hoe games deze camera zullen gebruiken, maar Nintendo zegt bijvoorbeeld dat de controller de handgebaren steen, papier en schaar kan herkennen.

De controllers hebben ook een speciale, extra verfijnde trilmotor en kunnen bewegingen herkennen. In de boksgame ARMS zullen gamers bijvoorbeeld met elkaar kunnen boksen door echt boksbewegingen te maken met de controller.

Alle accessoires worden standaard meegeleverd in de doos van de Switch, naast een hdmi-kabel, riempjes om de controllers aan de polsen te bevestigen, en een oplaadkabel. De Switch wordt via de USB C-standaard opgeladen, dus ook de opladers van moderne laptops en Android-apparaten kunnen worden gebruikt om het apparaat van stroom te voorzien.

Standaard-accessoires Nintendo Switch

Accu

De console moet tweeënhalf tot zes uur doen met zijn accu, afhankelijk van de game. Bij 3D-games, zoals de nieuwe titel The Legend of Zelda: Breath of the Wild, kunnen spelers rekenen op een accuduur van rond de drie uur, aldus Nintendo.

Om lokaal multiplayergames te spelen, kunnen maximaal acht Switch-systemen worden gekoppeld via wifi. Dat werkt ook zonder televisie; via een ingebouwde stand kunnen de tablets dan rechtop worden gezet.

In de zomer verschijnt ook een onlinedienst van Nintendo, die tijdelijk gratis zal zijn. Via een smartphone- of tablet-app wordt het mogelijk om contact op te nemen met andere spelers van bepaalde games, en om ze uit te dagen. Vanaf de herfst moet een nog niet bekend bedrag worden betaald voor deze dienst.

Games

Bij de aankondiging van het apparaat zijn ook direct diverse games getoond. De bekendste titel die tegelijk met de Switch beschikbaar zal zijn is het nieuwe Zelda-deel, dat volgens Nintendo groter dan ooit is. In totaal zijn er meer dan honderd tempels met puzzels.

Ook zal direct de minigamecollectie 1-2 Switch verschijnen, die de verschillende functies van de Switch tentoonstelt. In de lente verschijnen de boksgame ARMS en een Deluxe-versie van Mario Kart 8. In de zomer verschijnt Splatoon 2 en aan het eind van het jaar is een nieuwe openwereldgame met Super Mario, met de titel Super Mario Odyssey, te spelen op de Switch.

Nintendo werkt ook samen met andere uitgevers als EA, Ubisoft en Bethesda om hun games naar de Switch te brengen. Het gaat onder meer om de FIFA-en NBA-Reeks, naast de rpg-serie The Elder Scrolls.