RollerCoaster-ontwikkelaar klaagt Atari aan om onbetaalde miljoenenrekening

Atari zou 2,2 miljoen dollar aan royalties voor RollerCoaster Tycoon 3 nog niet hebben betaald, schrijft TMZ. Een woordvoerder van Frontier Developments bevestigt tegenover NU.nl dat er een rechtszaak is aangespannen.

Frontier en Atari werken al sinds 2003 samen. Die samenwerking leverde in 2004 onder meer RollerCoaster Tycoon 3 op.

Atari ging in 2013 echter failliet. Frontier en Atari kwamen toen een aanpassing van het contract tussen beide bedrijven overeen, maar Atari kwam er zo snel weer bovenop dat Frontier in 2016 het idee kreeg dat Atari Frontier opgelicht had. Een externe website die gameverkopen rapporteerde, liet zien dat Frontier-games veel meer verkocht werden dan Atari aan Frontier liet weten.

Atari weigerde Frontier vervolgens inzage in de boeken te geven. Daarom hoopt Frontier nu via de rechter te krijgen waar het bedrijf recht op meent te hebben.

"We hebben sinds april 2016 geprobeerd om de zaak buiten de rechtbank op te lossen", aldus Frontier-COO David Walsh aan NU.nl. "Tot nu toe heeft Atari geweigerd ons inzage in de boeken te geven, terwijl wij dat recht volgens ons contract wel hebben. We hebben helaas geen andere manier meer om dit te beslechten."