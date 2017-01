Steam maakt top 100 bestverkochte pc-games van 2016 bekend

Steam verkoopt games voor Windows, Mac en Linux en heeft de spellen met de meeste omzet verdeeld in vier categorieën.

De twaalf games met de hoogste omzet zitten in de categorie platinum, in willekeurige volgorde. Het is niet duidelijk hoeveel omzet er in de vier categorieën is gedraaid.

De twaalf platinum-games met de hoogste omzet zijn Civilization VI, Counter Strike: Go, Dark Souls 3, The Division, Dota 2, Fallout 4, GTA 5, No Man’s Sky, Rocket League, Total War: Warhammer, The Witcher 3 en Xcom 2. Daarbij is Dota 2 de enige free to play-game in de meest succesvolle groep games; het spel verdient met de verkoop van skins voor personages en extra levels.

In de categorie daaronder staan grote games als DOOM en Call of Duty Black Ops 3, maar ook kleinere titels als Stardew Valley en Stellaris. Grote titels met tegenvallende pc-versies zoals Deus Ex: Mankind Divided en Dishonored 2 kwamen niet verder dan respectievelijk de zilveren en bronzen categorie.

