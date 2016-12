Super Mario Run in geen enkel land meer meest winstgevende app

Wel is de mobiele Mario-games nog in 88 landen de meest gedownloade iOS-app, meldt Bloomberg op basis van cijfers van appmarktonderzoeker App Annie.

Super Mario Run verscheen op 15 december met drie gratis speelbare levels. Voor de overige levels betalen spelers eenmalig 9,99 euro. In de dagen na verschijning werd Super Mario Run door die aankopen in 49 landen de meest winstgevende app.

Meest winstgevende game

Inmiddels staat de Nintendo-game in geen enkel land meer bovenaan de lijst met apps die het meest opbrengen. Veel gebruikers zouden niet bereid zijn het prijskaartje van 10 euro te betalen; die prijs is relatief hoog vergeleken met andere mobiele games die spelers vooral overhalen veel kleinere in-app-aankopen te doen. De Mario-game staat in veel landen nog wel in de top tien van bestverdienende games.

Het aandeel van Nintendo zet met een groei van ruim 4 procent ondertussen weer een stijgende lijn in. De koers van het gamebedrijf daalde in de dagen nadat Super Mario Run verscheen met 20 procent, vermoedelijk omdat veel spelers negatieve recensies over de prijs van het spel achterlieten in de App Store.

Volgens analysebureau Apptopia zou slechts 1 tot 2 procent van de spelers bereid zijn om 10 euro voor Super Mario Run te betalen, goed voor een omzet van 30 miljoen dollar per maand. Zou Nintendo de prijs van het spel verlagen naar 2 dollar zegt 3 tot 4 procent te willen betalen, goed voor een maandelijkse omzet van 50 miljoen dollar.