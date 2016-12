'Mobiele games draaiden dit jaar 41 miljard dollar omzet'

Dat berekende marktonderzoeker van de game-industrie SuperData Research over de maanden januari tot en met november.

In de markt voor mobiele games leveren vooral zogenoemde freemium-games als Clash of Clans en Clash Royale veel geld op. Die games brachten respectievelijk 1,2 en 1,1 miljard dollar op sinds het begin van dit jaar. Monster Strike bracht met 1,3 miljard dollar nog net wat meer op.

Pokémon Go heeft volgens SuperData een omzet gedraaid van 788 miljoen dollar, en valt daarmee net buiten de top vijf van meest lucratieve mobiele games. Pokémon Go kwam echter pas in augustus uit, waar de rest van de top vijf op Clash Royale na al minstens het hele jaar beschikbaar is. Clash Royale verscheen in maart.

PC en spelcomputer

Ook freemium-games voor pc leveren veel geld op, met in totaal 35,8 miljard dollar omzet op de pc markt van januari tot december. Daar is freemium-game League of Legends de grootste, met een omzet van 1,7 miljard dollar aan in-game-aankopen.

Alleen gekeken naar betaalde pc-games was het in mei verschenen Overwatch dit jaar het populairst, met een omzet van 585,6 miljoen dollar. In totaal werd er volgens SuperData 18,6 miljard dollar omzet gedraaid met freemium-games voor pc, en 5,4 miljard met betaalde games.

Met betaalde games voor spelcomputers werd iets meer omgezet: 6,6 miljard dollar. Op consoles staat het eind 2015 verschenen Call of Duty: Black Ops III bovenaan wat omzet betreft, met 591,1 miljoen dollar. Hoewel FIFA 16 pas in september uitkwam, staat het met 387 miljoen dollar op de tweede plaats. Ook GTA V verkoopt met een omzet van 378 miljoen dollar nog sterk.

VR en gamevideo's

De markt voor virtual reality is nog erg in opkomst, stelt SuperData. Dit jaar zou er in totaal 2,7 miljard dollar zijn omgezet op de VR-markt. Er zouden 745.000 exemplaren van de PlayStation VR zijn verkocht, 420.000 van de HTC Vive en 355.000 Oculus Rifts. Samsung verkocht met zijn Gear VR veruit de meeste modellen, 2,3 miljoen. Het concurrerende Google Daydream View werd 261.000 keer verkocht.

Met gamevideo's op vooral YouTube en Twitch werd in totaal 4,4 miljard dollar omgezet, vooral gestuwd door populaire kanalen als die van Pewdiepie en Machinima. Aan advertenties haalden video's rond games 2,4 miljard dollar binnen, aan donaties een opvallende 1,1 miljard dollar.