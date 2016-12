Nintendo wil 2 à 3 mobiele games per jaar uitbrengen

Dat heeft Nintendo-CEO Tatsumi Kimishima in een interview met het Japanse medium Kyoto NP gezegd.

Nintendo bracht halverwege december zijn eerste zelfgemaakt mobiele game Super Mario Run uit. Het spel is vooralsnog alleen beschikbaar voor iOS, maar werd desondanks in krap een week tijd al meer dan 40 miljoen keer gedownload. In 2017 moet ook de Android-versie van Super Mario Run beschikbaar worden.

Super Mario Run is gratis te downloaden, maar spelers moeten 9,99 euro betalen om het gehele spel te kunnen spelen.

In 2017 komen in ieder geval games in de Fire Emblem- en Animal Crossing-series naar smartphones. Welke series daarna aan de beurt zijn, is nog niet duidelijk.

Beurs

Het aandeel Nintendo zakte in de afgelopen dagen ondanks de grote hoeveelheid downloads behoorlijk op de beurs in Japan, omdat aandeelhouders schrokken van de negatieve beoordelingen die Super Mario Run-spelers in de App Store achterlieten.

Veel mensen zeiden de prijs van 9,99 euro te duur vinden. Volgens cijfers van analysebureau Sensor Tower ontgrendelt minder dan 10 procent van alle mensen die Super Mario Run downloadt ook daadwerkelijk het hele spel.

Het verdienmodel van de game was ook een bezwaar voor sommige aandeelhouders, die liever freemium-onderdelen in het spel hadden gezien. Hiermee zou de game volgens hun op langere termijn geld kunnen opleveren. Nu kunnen gamers na de aanschaf van het spel niet nog eens geld spenderen aan Super Mario Run.