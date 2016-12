Meer baby-Pokémon tijdens feestdagen in Pokémon Go

Dat maakt ontwikkelaar Niantic vrijdag bekend op de blog van het spel. Spelers hebben meer kans op de verschillende baby-Pokémon Igglybuff, Clefa, Togepi, Pichu, Elekid, Smoochum en Magby. De Pokéstops zullen tussen 25 december en 3 januari ook meer eieren uitdelen waar die monsters in zitten. Deze Pokémon zijn alleen via eieren verkrijgbaar.

Daarnaast wordt er nog een verandering doorgevoerd voor de Pokéstops. Spelers kunnen één keer per dag een gratis incubator ophalen bij zo'n punt. Met dat voorwerp kunnen eieren in het spel worden uitgebroed. Zonder incubators is dat niet mogelijk. Het voorwerp is één keer te gebruiken. Normaal gesproken moeten spelers betalen voor deze items.

Pikachu met kerstmuts

Tussen 30 december en 8 januari kunnen spelers ook meer starter-Pokémon tegenkomen, namelijk Charmander, Bulbasaur en Squirtle. Hun evolutievormen zullen ook vaker in de spelwereld verschijnen. Tevens zullen zogenaamde lures, modules waarmee Pokémon aangetrokken kunnen worden bij Pokéstops, geen half uur, maar een uur werken.

Niantic heeft verder laten weten dat de Pikachu met kerstmuts, een zeldzame Pokémon in de game, tot en met 29 december te vangen zal zijn. Als de Pikachu evolueert, dan verandert die in een Raichu met kerstmuts op. Er komen tijdens de feestdagen geen periodes aan waarin de ervaringspunten worden of Stardust wordt verdubbeld.