Gamewinkel Steam krijgt miljoenenboete in Australië

De boete is opgelegd omdat het bedrijf geen restitutie betaalde aan klanten die een game niet konden spelen of die per ongeluk het verkeerde spel hadden gekocht, meldt The Sydney Morning Herald vrijdag.

Valve bekende dat het bedrijf fout zat en stelde voor om een boete van 250.000 dollar te betalen. Een rechter koos echter voor een twaalf keer zo hoge straf.

Volgens een advocaat van Valve werd er geen rekening gehouden met lokale wetgeving toen Steam de Australische markt betrad. Pas toen een consumentenwaakond in 2014 een klacht indiende, onderzocht het bedrijf zijn verplichtingen onder de Australische wet.

In de betreffende periode had Valve te maken met ruim 20.000 gevallen waarin klanten om een terugbetaling vroegen. Volgens de rechter werd de Australische wet door de bedrijfscultuur van Valve echter consistent genegeerd. Als onderdeel van het oordeel van de rechtbank moet Steam zijn klanten duidelijk informeren over hun rechten.

Sinds 2015 heeft Valve een algemeen restitutieprogramma. Klanten kunnen hun geld terugvragen als ze een game minder dan veertien dagen geleden hebben gekocht en hem minder dan twee uur hebben gespeeld. Daarbij hoeft geen reden te worden opgegeven.