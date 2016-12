Super Mario Run 40 miljoen keer gedownload

Dat heeft ontwikkelaar Nintendo woensdag bekendgemaakt.

Super Mario Run is gratis te downloaden, maar om de volledige game te ontgrendelen moet een betaling van 9,99 euro worden gedaan. Het is niet bekend hoeveel mensen dat hebben gedaan, en dus is ook nog onduidelijk hoeveel Nintendo heeft verdiend aan de smartphonehit.

Wel zegt het bedrijf dat het spel in 140 landen de populairste game in de App Store is, en dat het in honderd landen een van de tien bestverdienende games is.

Aandeel

Het aandeel Nintendo zakte in de afgelopen dagen juist behoorlijk op de beurs in Japan, omdat aandeelhouders schrokken van de negatieve beoordelingen die Super Mario-spelers in de App Store achterlieten.

Veel mensen zeiden de prijs van 9,99 euro te duur vinden. Volgens cijfers van analysebureau Sensor Tower ontgrendelt minder dan 10 procent van alle mensen die Super Mario Run downloadt ook daadwerkelijk het hele spel.

Het verdienmodel van de game was ook een bezwaar voor sommige aandeelhouders, die liever freemium-onderdelen in het spel hadden gezien. Hiermee zou de game volgens hun op langere termijn geld kunnen opleveren. Nu kunnen gamers na de aanschaf van het spel niet nog eens geld spenderen aan Super Mario Run.