HP gaat inlegzolen ter plekke 3d-printen met Fitstation

Met Fitstation worden er 3D-scans en drukanalyses van de voet gemaakt. Op basis daarvan wordt er vastgelegd hoe de klant loopt, hoeveel druk er wordt gezetĀ en hoe de voet er uit ziet. De klant krijgt vervolgens advies over de best passende schoen. Daarnaast is het mogelijk om een op maat gemaakte inlegzool in de winkel te printen.

In de Verenigde Staten is samen met Superfeet, een Amerikaans bedrijf dat inlegzolen maakt, een proef gestart met het systeem. In vierduizend winkels kan de gescande data direct gebruikt worden om een inlegzool op maat te printen.

Het Duitse bedrijf Steitz Secura gaat het systeem ook gebruiken. Dit bedrijf maakt veiligheidsschoenen.