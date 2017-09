Student wint Nederlandse James Dyson Award met 'offline digitale munt'

De Acoin is een bitcoin-alternatief dat kan worden bewaard op een speciaal kastje, die draadloos is gekoppeld aan een bijbehorende smartphone-app. Het opgeslagen bedrag wordt op een display getoond.

Geld kan worden overgemaakt naar andere apparaten door een vingerafdrukscanner in te drukken. Door twee Acoin-drives naast elkaar te houden en naar de tweede te swipen, kan het geld ook naar de andere drive worden overgemaakt. Een derde optie is om een Acoin met een bepaald bedrag fysiek aan iemand anders te geven.

Volgens Mollinga kan niet worden bijgehouden waar de bitcoins voor worden gebruikt, omdat ze op de drive offline worden bewaard. Het geld is pas weer te traceren als het wordt overgemaakt naar een online rekening, maar dan is niet te zien welk pad de digitale munten hebben afgelegd.

'Niet te faken'

Hoewel het geld offline wordt gehaald, blijft het volgens Mollinga alsnog veilig. "Acoin gebruikt voor de opslag van valuta zogenaamde cryptovaluta 'keys'", aldus de bedenker tegenover NU.nl. "Dat zijn hele lange unieke codes die de waarde dragen van een X aantal cryptovaluta. Cryptovaluta zijn zo ontworpen dat je die codes niet kan faken."

"Als je een Acoin openmaakt en andere ('valse') data op het geheugen zet, dan is het zo dat die data de volgende keer dat een gebruiker het weer op z'n bankrekening wil zetten geweigerd wordt. Want het is geen 'echt' geld."

Anoniemer

De student wil met zijn uitvinding betaalverkeer anoniemer maken. "Onze uitgaven geven weer wie we zijn en wat we doen", aldus Mollinga. "Met een cashloze toekomst verdwijnt ook onze vrijheid voor anoniem betaalverkeer, en Acoin is hier de oplossing voor."

Mollinga heeft de nationale prijs gewonnen, waarvoor een bedrag van 2.500 dollar is uitgereikt. Hij dingt nu mee naar de internationale award die over een maand wordt uitgedeeld, met een prijsbedrag van 40.000 dollar.