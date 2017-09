'Kwantumcomputer makkelijker te produceren door nieuwe techniek'

De kwantumcomputer heeft 'qubits' - het equivalent van bits in traditionele computers - die zijn gemaakt van silicium. Dat materiaal wordt ook gebruikt voor normale computerchips.

In het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications noemen de wetenschappers van de University of New South Wales hun uitvinding woensdag de 'flip-flop-qubit'. Deze heeft als voordeel dat atomen minder nauwkeurig geplaatst hoeven te worden en dat ze verder uit elkaar geplaatst kunnen worden zonder dat ze hun koppeling met elkaar verliezen.

"Dit maakt het bouwen van een kwantumcomputer een stuk haalbaarder, omdat het wordt gebaseerd op dezefde productietechnologie als de computerindustrie van vandaag", zegt projectleider Andrea Morello tegen Reuters. Volgens hem moet het mogelijk zijn om de kwantumchips uit silicium massaal te produceren.

De Australische universiteit heeft een bedrijf opgericht die een werkende kwantumcomputer moet gaan ontwerpen. Het doel is om in 2022 een computer met tien qubits te hebben.

In Nederland wordt via het instituut QuTech in Delft gewerkt aan een kwantumcomputer. Het nieuwe soort computers moet berekeningen veel sneller kunnen uitvoeren en zorgen voor een revolutie op het gebied van dataversleuteling.