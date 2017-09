Gefaalde Lily-drone alsnog uitgebracht in aangepaste vorm

De nieuwe versie wordt verkocht via de website van het bedrijf Mota Group, dat bedrijfsmiddelen en de merknaam van de oorspronkelijke maker overnam.

Het oorspronkelijke bedrijf achter de drone, Lily Robotics, haalde in 2015 meer dan 34 miljoen dollar op via voorbestellingen.

Begin 2017 werd echter bekendgemaakt dat er onvoldoende financiering was om de drones te produceren. Consumenten konden hun geld terugvragen. Kort erna werd Lily Robotics aangeklaagd omdat het consumenten zou hebben misleid door in een promotievideo van de Lily-drone beelden gemaakt door andere drones te tonen.



Deze promotievideo is ook op de website van Mota Group nog zichtbaar. Er staan op de website geen video's van de nieuwe versie van de drone. Deze versie, de Lily Next-Gen genaamd, kost momenteel 499 dollar, omgerekend een kleine 420 euro.

Een aantal kenmerkende functies van de oorspronkelijke Lily Drone, zoals de mogelijkheid om de drone in de lucht te gooien waarna deze automatisch zou gaan vliegen, ontbreken. Ook is de nieuwe versie niet waterdicht. Wel is de resolutie van de camera opgeschroefd van 1080p naar 4K.