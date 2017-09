Toezichthouder VS roept half miljoen pacemakers terug om lek in beveiliging

De FDA is bang dat kwaadwillende de accu van de pacemaker snel kan laten leeglopen of het hartritme van de patiënt kan aanpassen. Dit kan in het ergste geval voor de dood van een patiënt zorgen.

Het gaat om zes modellen van de fabrikant Abbott. Met een pacemaker worden patiënten met een langzame of onregelmatige hartslag geholpen. Daarnaast worden de apparaten ingezet bij mensen die herstellen van een hartaanval.

In totaal dragen 465.000 mensen de betreffende apparaten. Ze worden niet fysiek teruggeroepen, omdat dat een gevaarlijke medische procedure zou zijn. De patiënten worden aangeraden om naar hun arts te gaan om het apparaat te laten updaten. Na de update kunnen de instellingen van het apparaat alleen worden aangepast als de drager toestemming geeft.

Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) worden de pacemakers ook in Nederland verkocht. Hoeveel Nederlandse patiënten de betreffende pacemakers dragen, is niet bekend. Dat aantal wordt op dit moment nagegaan, meldt een woordvoerder.

Abbott gaat contact leggen met de ziekenhuizen die de pacemakers gebruiken, aldus de woordvoerder. Ook hier moeten de apparaten met een kwetsbare beveiliging een update krijgen.

Geen hacks

Abbott stelt tegenover The Guardian dat er nog geen berichten zijn over pacemakers die daadwerkelijk gehackt zijn. De FDA stelt echter dat het eenvoudig is om in te breken in de pacemaker. Hier is een apparaat voor benodigd dat gewoon te koop is.