Nest presenteert goedkopere slimme thermostaat

De nieuwe Nest Thermostat E kost 169 dollar, 80 dollar minder dan het huidige model, meldt Nest donderdag.

Een Nederlandse prijs is nog niet bekend, al kost de huidige Nest in Nederland 249 euro, gelijk aan de Amerikaanse prijs van 249 dollar. In de VS is de thermostaat vanaf 1 september te bestellen.

Het nieuwe model is goedkoper omdat de bedieningsring rond het scherm niet langer van metaal is, maar van plastic. Ook is het ronde kleurenscherm ingewisseld voor een simpeler mat scherm, dat minder kleuren toont. Als het scherm uit staat wordt het grijs, volgens Nest gaat de thermostaat zo meer op in zijn omgeving.

De Thermostat E kan nog steeds met een app worden aangestuurd, zowel thuis als vanaf een afstand. Ook houdt de thermostaat net als zijn voorgangers de omstandigheden in huis in de gaten en past de temperatuur daar op aan.

Nieuwe producten

Nest werd in 2014 door Google overgenomen voor 3,2 miljard dollar. Met een goedkoper model zou Nest beter willen concurreren met het toenemende aantal 'smart home'-gadgets.

De Thermostat E is het tweede nieuwe product dat Nest dit jaar op de markt brengt, na slimme camera Nest Cam IQ die in mei uitkwam. Eerder dit jaar meldde Bloomberg dat Nest ook aan een slim beveiligingssysteem en een deurbel met ingebouwde camera werkt.

Moederbedrijf Alphabet, ook het moederbedrijf van Google, trekt de laatste tijd de broekriem aan bij verschillende dochterbedrijven. Zo verkocht Alphabet zijn satelliettak, stopte Google met zijn drone op zonne-energie en zouden bezorgdrones door bezuinigingen vertraging hebben opgelopen.

In 2016 verliet Nest-oprichter Tony Fadell het bedrijf, nadat het in 2015 een tegenvallende omzet van slechts 340 miljoen dollar draaide.