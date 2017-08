Intel onthult zelflerende visie-chip voor drones en robots

De Myriad X-chip volgt de Myriad 2 op, die al in onder meer de DJI Phantom 4 drone en slimme camera's wordt gebruikt. De Myriad X is een meer geavanceerde versie van die chip, meldt Intel dinsdag.

De Myriad x is de eerste chip in de lijn die een 'Neural Compute Engine' heeft. Dat onderdeel maakt de chip erg geschikt voor zelflerende algoritmes.

Daarmee kunnen apparaten met de Myriad X erin informatie uit hun omgeving interpreteren en er van leren. "Met deze snellere, meer doordachte intelligentie direct in apparaten gebouwd, kunnen we onze wereld potentieel veiliger, productiever en persoonlijker maken", aldus Remi El-Ouazzane, het hoofd van chipmaker Movidius.

Movidius

Intel nam Movidius in september 2016 over, toen het bedrijf zijn chips al aan tal van bedrijven had verkocht. Met die overname wil Intel minder afhankelijk worden van de dalende verkoop van chips voor pc's.

De Myriad X kan 4 biljoen berekeningen per seconde uitvoeren, waar de Myriad 2 bleef steken op zo'n 1 tot 1,5 biljoen berekeningen per seconde. Met die extra rekenkracht kan de chip ook kleine details van zijn omgeving opnemen, in plaats van enkel globale kenmerken.

Ook het formaat van de chip maakt hem erg geschikt voor mobiele apparaten als drones en robots. De Myriad X heeft het formaat van een kleine munt. Het is nog niet bekend wat de Myriad X gaat kosten, maar de chip is in eerste instantie bedoeld voor de meer geavanceerde gadgets met beeldherkenning.