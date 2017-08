Studenten winnen Hyperloop-wedstrijd met rit van 320 kilometer per uur

Musk feliciteerde het team WARR, dat afkomstig is van de Technische Universiteit München, met hun overwinning. Het team gebruikte een zeer lichte capsule van koolstofvezel met een elektromotor.

In januari wist een team van de TU Delft de eerste Hyperloop-wedstrijd van SpaceX te winnen. Dat team behaalde toen een snelheid van ongeveer 90 kilometer per uur. Bij de tweede wedstrijd was geen Nederlands team aanwezig; de Delftse studenten werken als startup verder aan hun Hyperloop-capsule.

De Hyperloop is een vervoersmiddel dat door Musk is bedacht, waarbij capsules razendsnel door een vacuümbuis reizen. De topman denkt dat de topsnelheid ruim boven de 1.000 kilometer per uur kan komen te liggen, waardoor de Hyperloop ook een aantrekkelijk alternatief voor het vliegtuig zou worden over lange afstanden.

Geluidsbarrière

Bij het ruimtevaartbedrijf SpaceX ligt een testbuis met een lengte van 1,3 kilometer. Op Twitter zegt Musk maandag dat hij denkt dat ook over deze korte afstand de geluidsbarrière gebroken kan worden. Daarvoor moet een snelheid van ruim 1.200 kilometer per uur worden bereikt, en moet dus extreem snel worden versneld en afgeremd.

"Hoge versnelling is trouwens alleen nodig omdat de buis kort is", schrijft Musk op Twitter. "Voor passagiersvervoer kan dit over meer dan 20 mijl (32 kilometer, red.) worden uitgespreid, dus geen gemorste drankjes."

Volgend jaar houdt SpaceX voor de derde maal een Hyperloop-wedstrijd voor studenten. Ondertussen werken verschillende bedrijven aan de technologie. De Amerikaanse startup Hyperloop One wist onlangs ook al en snelheid van 300 kilometer per uur te behalen, in een nog kortere testbuis in de woestijn van Nevada.

Naar verluidt is ook Musk zelf van plan om een Hyperloop te ontwikkelen, al ontkende hij dat eerder nog. Naast Tesla en SpaceX heeft Musk een derde bedrijf, The Boring Company, dat tunnels wil graven onder grote steden. De Hyperloops zouden door deze tunnels kunnen lopen.